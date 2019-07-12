Аваков: Приговор Маркиву несправедливый и будет обжалован

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "несправедливым и позорным" приговор итальянского суда бойцу Нацгвардии Виталию Маркиву и заявил, что он будет обжалован. Об этом Аваков написал в Twitter.

"24 года Виталию Маркивым - несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано. Наш гвардеец и государство Украина не виноваты в гибели репортера Рокелли. Он стал жертвой агрессивной России, которая развязала в Славянске войну на Донбассе. Будем бороться дальше!" – написал Аваков.

Сегодня в Италии Маркива приговорили к 24 годам заключения по делу об убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году.