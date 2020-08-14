Аваков раздал более трехсот наградных стволов при Зеленском – СМИ

МВД отказалось назвать профессии, имена и фамилии награжденных

С начала каденции президента Владимира Зеленского министр внутренних дел Арсен Аваков наградил 335 человек личным огнестрельным оружием. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные МВД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Из этого количества 242 награждены в 2019 году и 93 - в нынешнем (данные до начала июня).

Между тем, в Офисе президента изданию сообщили, что Зеленский не раздавал огнестрельное оружие. Более того, в Минобороны подчеркнули, что награждать ним может только президент, и ведомству неизвестно о раздаче гражданским или чиновникам отличия "Именное огнестрельное оружие".

В 2017-м глава МВД заявил, что "нисколько" пистолетов он не дарил: "Я дарю подарки друзьям и родным, а в этом случае відзнакою МВС "Вогнепальна зброя" міністр нагороджує".

Читайте также: Без права на оборону: Оружие есть, права на его использование нет

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.