Аваков раздал более трехсот наградных стволов при Зеленском – СМИ
МВД отказалось назвать профессии, имена и фамилии награжденных
С начала каденции президента Владимира Зеленского министр внутренних дел Арсен Аваков наградил 335 человек личным огнестрельным оружием. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные МВД.
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Из этого количества 242 награждены в 2019 году и 93 - в нынешнем (данные до начала июня).
Между тем, в Офисе президента изданию сообщили, что Зеленский не раздавал огнестрельное оружие. Более того, в Минобороны подчеркнули, что награждать ним может только президент, и ведомству неизвестно о раздаче гражданским или чиновникам отличия "Именное огнестрельное оружие".
В 2017-м глава МВД заявил, что "нисколько" пистолетов он не дарил: "Я дарю подарки друзьям и родным, а в этом случае відзнакою МВС "Вогнепальна зброя" міністр нагороджує".
- За время нахождения на должности Аваков раздал более 1300 единиц огнестрельного оружия, преимущественно военным, правоохранителям, добровольцам и примерно 100 нардепам.
- По данным УП, министр подарил пятому президенту Петру Порошенко пистолет Сabot Gun Jones 1911, олигарху Игорю Коломойскому штурмовую винтовку, экс-премьеру Владимиру Гройсману и лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко - пистолет-пулемет, экс-премьеру Арсению Яценюку - пулемет "Максим".
- Пять лет назад глава Украинской ассоциации собственников оружия Георгий Учайкин заявил, что в Украине роздано 20 000-40 000 наградных стволов.
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