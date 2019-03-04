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04.03.2019, 16:24

Аваков заявил, что у офиса Зеленского нашли прослушку: фото

Аваков заявил, что у офиса Зеленского нашли прослушку: фото - Фото
Фото: mvs.gov.ua

В полиции говорят, что к ним поступило сообщение о подозрительной коробке на крыше здания по улице Белорусской

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Под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского обнаружены элементы аппаратуры для прослушивания. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

"Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование", - сказал Аваков.

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В полиции говорят, что к ним поступило сообщение о подозрительной коробке на крыше здания по улице Белорусской.

На месте происшествия к полицейским обратился охранник Зеленского, который рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы.

Предметы проверили сотрудники взрывотехнической службы - опасности для жизни людей они не представляют.

Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации.

Позже в полиции сообщили, что следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК.

На конец зимы рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко превзошел показатель Юлии Тимошенко. Тем не менее, при условии выхода во второй тур президентских выборов (если бы он состоялся в конце февраля) Порошенко проиграл бы как Тимошенко, так и Зеленскому. Об этом говорится в новом социологическом исследовании группы Рейтинг.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, кандидат, арсен аваков, прослушка
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