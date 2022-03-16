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Авиация РФ обстреляла свои позиции в Луганской области. Сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 15:39
Авиация РФ обстреляла свои позиции в Луганской области. Сводка Генштаба - Фото
Уничтоженная ''азовцами'' боевая техника российских оккупантов (фото - полк Азов)

Боевые корабли РФ обстреляли с утра побережье Одесской области в районах Лебедевки, Санжейки, Затоки и Беленького. В Луганской области оккупанты ударили с самолетов по своим же позициям. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

→ Авиация РФ продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Cумской и Донецкой областях, активно используя аэродромную сеть Беларуси и оккупированного Крыма.

→ Российские оккупанты частично достигли своей цели на Донецком направлении, но были остановлены на Николаевском.

→ Враг пытается совершать перемещение дополнительных резервов Восточного военного округа ВС РФ.

→ В связи со значительными потерями на южном направлении командование армии РФ отказалось от усиления группировки войск на Полесье дополнительными резервными подразделениями из состава 5-й общевойсковой армии ВС РФ.

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Командование ВСУ обращает внимание военных экспертов, блогеров и активных пользователей соцсетей относительно нецелесообразности НЕМЕДЛЕННОЙ демонстрации последствий боевых действий, трофеев и другой информации, которая может быть использована в интересах проведения будущих операций сил обороны.

Далее – ситуация по направлениям фронта:

Волынское. Противник наступательных действий не проводил, ведет разведку беспилотниками "Орлан-10".

В армии Белоруссии запланирована ротация подразделений на границе.

Враг предпринимает попытки возобновления наступления на Вышгород, пытался продвинуться на Киев, но успеха не имел, перешел к обороне.

Северское. Противник остановлен.

Оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых рубежах, осуществляют перегруппировку войск и попытки восстановить боеспособность.

Враг не оставляет попыток захватить Чернигов, однако активных наступательных действий не предпринимает. Осуществляет перегруппировку войск и пытается организовать логистическое обеспечение. Успеха у него нет.

В направлении Броваров наблюдается перемещение малочисленных групп техники оккупантов в пределах занятого района Богдановки и Великой Дымерки. Ведет разведку БПЛА "Орлан-10".

Слобожанское. Оккупанты пытаются закрепиться на захваченных рубежах, осуществляют перегруппировку войск и пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Враг продолжает блокировать Сумы, Лебедин и Ахтырку, активных наступательных действий не предпринимает. Совершает неудачные попытки блокировки Харькова.

Донецкое и Таврическое. В результате штурмовых действий в районе Попасной противник понес потери и вынужден отойти для перегруппировки.

В районе Северодонецка оккупанты провели разведку боем, успеха не имели, пытаются закрепиться на восточных и западных окрестностях Рубежного.

"В то же время, по имеющейся информации, 15 марта армейская авиация противника нанесла огневое поражение по позициям своих войск вблизи населенного пункта Смоляниново", – пишут в Генштабе.

Авиация РФ обстреляла свои позиции в Луганской области. Сводка Генштаба

Волновахское. Оккупанты пытаются развить наступление на Большую Новоселку.

Криворожское. Враг предпринимает попытки возобновить наступление на Большую Кострому, Малую Кострому и Кривой Рог. В результате огневого поражения был остановлен, понес потери и отошел на невыгодные рубежи.

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Евгений Пилипенко
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