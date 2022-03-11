Авиация РФ из воздушного пространства Украины нанесла удар по деревне в Беларуси: видео

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Российская боевая авиация ударила по населенному пункту в Беларуси вблизи от границы с Украиной. Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ. Министр обороны Алексей Резников предостерегал за час до того, что Кремль пойдет на эту провокацию, чтобы втянуть страну в войну против Украины уже непосредственно.

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"Сегодня в 14:30 от ДПС получили информацию о том, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими поселками Городище и Тумень, а затем нанесли огневое поражение по поселку Копани в Столинском районе Брестской области. Теперь 9-й пограничный отряд наблюдает за тем, как в этот населенный пункт входит враг. Это провокация! Цель состоит в том, чтобы втянуть вооруженные силы РБ в войну с Украиной", – пишут в командовании.

Резников предупреждал ранее: "Обращаюсь к беларусскому народу. Друзья. По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, в настоящий момент командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций".

По данным Минобороны, писал он, для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины. Цель провокации – вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.

"Москва пытается повязать вас кровью. Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси", – подчеркнул Резников.

Позже в ВС ВСУ добавили, что есть информация об обстреле также н.п. Бухличи и Верхний Теребежов (Беларусь).

ГПСУ также сообщили в 16:26, что "враг атаковал беларускую территорию на границе с Украиной".

"Штурмовики Су с залетом на территорию Украины из Беларуси осуществили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиадуадары по территории РБ. Залет 2 самолетов из соседнего государства фиксировали пограничные наряды на участке отдела "Дубровица" в Ровенской области", – отмечают пограничники.

Однако жители деревни Копани (если верить Zerkalo.io) не подтвердили информацию об ударе: "У нас ничего не случилось. Все хорошо, тихо, спокойно. Ничего не взорвалось, ничего не упало. И самолетов никаких нет", – цитирует одну из жительниц деревни оппозиционное беларуское издание.

Кроме того, тот же ресурс пишет, что жители деревни Ворони, что в 9 км от Копаней, "сообщают, что не слышали никаких звуков, похожих на взрывы".

Позднее жители Столинского района, опрошенные Нашей Нівой, подтвердили инцидент у границы. Говорят, были взрывы, но якобы не в Копанях, как сообщалось вначале, а в сторону Бухличей. Вот что говорят люди:

- в деревне Варани: "В 15:02 было три взрыва, было задымление. Очень сильные взрывы. Моя мама живет очень близко к границе. Она сказала, что окна в ее доме тряслись. Самолет летал, летал, а потом взорвался. Вот как это было";

- другой житель села Варани: "Что-то было около 3 часов дня. Мы не знаем, что произошло. Раздались взрывы: Копани, Лютый Бор, Бухличи, с другой стороны. Самолетов не было видно, но что-то гудело";

- "над Столиным пролетели четыре самолета в сторону Украины, после чего раздались взрывы";

- "я житель деревни Столинского района, но далеко от Копаней. Взрывов не было слышно. Но звуки самолетов сегодня были слышны пять раз, чего раньше не было";

- "Барановичи. Целый день летят на юго-восток и оттуда возвращаются".

Пограничники Украины выложили видео инцидента:

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Евгений Пилипенко

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