UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Авиация РФ из воздушного пространства Украины нанесла удар по деревне в Беларуси: видео

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 16:17
Авиация РФ из воздушного пространства Украины нанесла удар по деревне в Беларуси: видео - Фото
Скриншот из видеозаписи
дополнено

Российская боевая авиация ударила по населенному пункту в Беларуси вблизи от границы с Украиной. Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ. Министр обороны Алексей Резников предостерегал за час до того, что Кремль пойдет на эту провокацию, чтобы втянуть страну в войну против Украины уже непосредственно. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня в 14:30 от ДПС получили информацию о том, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими поселками Городище и Тумень, а затем нанесли огневое поражение по поселку Копани в Столинском районе Брестской области. Теперь 9-й пограничный отряд наблюдает за тем, как в этот населенный пункт входит враг. Это провокация! Цель состоит в том, чтобы втянуть вооруженные силы РБ в войну с Украиной", – пишут в командовании.

Резников предупреждал ранее: "Обращаюсь к беларусскому народу. Друзья. По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, в настоящий момент командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций".

По данным Минобороны, писал он, для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины. Цель провокации – вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.

"Москва пытается повязать вас кровью. Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси", – подчеркнул Резников.

Авиация РФ из воздушного пространства Украины нанесла удар по деревне в Беларуси: видео

Позже в ВС ВСУ добавили, что есть информация об обстреле также н.п. Бухличи и Верхний Теребежов (Беларусь).

ГПСУ также сообщили в 16:26, что "враг атаковал беларускую территорию на границе с Украиной".

"Штурмовики Су с залетом на территорию Украины из Беларуси осуществили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиадуадары по территории РБ. Залет 2 самолетов из соседнего государства фиксировали пограничные наряды на участке отдела "Дубровица" в Ровенской области", – отмечают пограничники.

Однако жители деревни Копани (если верить Zerkalo.io) не подтвердили информацию об ударе: "У нас ничего не случилось. Все хорошо, тихо, спокойно. Ничего не взорвалось, ничего не упало. И самолетов никаких нет", – цитирует одну из жительниц деревни оппозиционное беларуское издание.

Кроме того, тот же ресурс пишет, что жители деревни Ворони, что в 9 км от Копаней, "сообщают, что не слышали никаких звуков, похожих на взрывы".

Позднее жители Столинского района, опрошенные Нашей Нівой, подтвердили инцидент у границы. Говорят, были взрывы, но якобы не в Копанях, как сообщалось вначале, а в сторону Бухличей. Вот что говорят люди:

- в деревне Варани: "В 15:02 было три взрыва, было задымление. Очень сильные взрывы. Моя мама живет очень близко к границе. Она сказала, что окна в ее доме тряслись. Самолет летал, летал, а потом взорвался. Вот как это было";
- другой житель села Варани: "Что-то было около 3 часов дня. Мы не знаем, что произошло. Раздались взрывы: Копани, Лютый Бор, Бухличи, с другой стороны. Самолетов не было видно, но что-то гудело";
- "над Столиным пролетели четыре самолета в сторону Украины, после чего раздались взрывы";
- "я житель деревни Столинского района, но далеко от Копаней. Взрывов не было слышно. Но звуки самолетов сегодня были слышны пять раз, чего раньше не было";
- "Барановичи. Целый день летят на юго-восток и оттуда возвращаются".

Пограничники Украины выложили видео инцидента:

Читайте также: Пленные российские летчики осудили войну против Украины и признались в авиаударах по гражданским

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников теракт провокация
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 