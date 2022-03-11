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Пленные летчики РФ осудили войну против Украины и признались в авиаударах по гражданским

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 16:13

Пленный российский летчик Максим Криштоп на пресс-конференции рассказал, что успел сделать три вылета на украинскую территорию, во время одного из них он сбросил 4 тонны фугасных бомб на жилые дома мирных украинцев. Во время выполнения боевого задания летчик понял, что цель – это не военные объекты, а жилые дома.

Криштоп подчеркнул, что летчики сами выразили желание пообщаться с независимыми СМИ. Однако, если бы их не сбили, они продолжали бы бомбить Украину, но позже отказались бы от выполнения таких приказов и разрушений в Украине – в Мариуполе, Харькове.

На вопрос журналиста летчик ответил, что считает закрытие неба возможностью остановить войну.

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"Я надеюсь, что наше руководство одумается на всех уровнях и перестанет уничтожать мирные города, – сказал Криштоп. – По разговорам с украинскими военными я узнал, что таких разрушений в Харькове не было со Второй мировой войны. Харьков перестает существовать под ударами российских вооруженных сил".

"Мы будем преданы суду сначала на территории Украины, а далее, возможно, международному суду в Гааге как военные преступники", – ответил Криштоп на вопрос журналистов о будущем плененных пилотов. "Решение о начале военной спецоперации в Украине считаю неверным и преступным", – заключил плененный летчик.

Другой плененный летчик, Алексей Головенский, мать которого живет в Украине, совершал вылеты с аэродрома Саки в оккупированном Крыму. 

Пилоты получали приказы наносить авиаудары по Украине начиная с 24 февраля. 

  • СБУ опубликовала видео с Еленой Головенской из Кременчуга, матерью российского пилота из временного оккупированного Крыма, Алексея Головенского, которого сбили 5 марта и пленили.
Лев Шевченко
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