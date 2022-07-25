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Авиация ВСУ атаковала пять опорных пунктов российских оккупантов в Херсонской области

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 02:24
Авиация ВСУ атаковала пять опорных пунктов российских оккупантов в Херсонской области - Фото
Фото: ВС ВСУ

24 июля авиация Вооруженных Сил Украины атаковала пять опорных пунктов российских оккупантов в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Пара самолетов штурмовой авиации и бомбардировщики Воздушных сил ВСУ атаковали три вражеских опорных пункта в Бериславском районе, а пары вертолетов Ми-8 и Ми-24 отработали два опорных пункта россиян в Херсонском районе.

Оккупанты на двух параллельных направлениях в Бериславском районе пытались провести контратаки силами двух ротных тактических групп, в результате – были вынуждены отступить с потерями.

Пары российских вертолетов Ми-8 утром атаковали Ольгино и ​​Андреевку.

"Наших потерь нет, вражеские вертолеты уклоняясь от ответного огня, отошли на исходные позиции", – сообщили в ОК "Юг".

Вблизи Ивановки зенитно-ракетное подразделение ВСУ уничтожило российский беспилотник-разведчик Мерлин-ВР.

За сутки на южном направлении ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнилио около 190 огневых задач. Потери врага составили: 66 оккупантов, пять танков, две самоходные гаубицы "Гвоздика", противотанковый ракетный комплекс Фагот, три единицы бронированной и девять автомобильной техники.

Также уничтожены командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения росгвардии и два склада с боеприпасами.

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Наталия Медведева
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