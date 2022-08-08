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Авиация ВСУ нанесла три удара по оккупантам в Херсонской области – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 03:32
Авиация ВСУ нанесла три удара по оккупантам в Херсонской области – ОК
Фото: ВС ВСУ

7 августа авиация Вооруженных Сил Украины нанесла три удара по российским оккупантам в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Нашей штурмовой авиацией и вертолетной парой нанесены три удара по скоплению вражеского вооружения и техники и опорному пункту в Херсонском районе, и еще одному опорному пункту в Бериславском", – говорится в сообщении.

За сутки на южном направлении подтвержденные потери российских оккупантов составили: 24 военных, танк Т-62, пять единиц другой бронированной и автомобильной техники.

В районе Чаривного, в Бериславском районе Херсонской области, уничтожен склад боеприпасов.

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Наталия Медведева
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Херсонская область потери врага
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