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Россия пытается прорвать линию обороны возле Донецка – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 18:57
Россия пытается прорвать линию обороны возле Донецка – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска пытаются прорывать линию обороны возле Донецка – в направлении Красногоровки, Авдеевки, Песков и Марьинки. Боевые действия по состоянию на вечер воскресенья продолжаются, сообщил Генеральный штаб в вечерней сводке.

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На Авдеевском направлении Россия также активно ведет артиллерийские обстрелы и осуществляет авиационные налеты.

Противник наступал на Бахмутском направлении в районе Бахмута и расположенных неподалеку от Яковлевки (северо-восточное направление), Зайцево и Вершины (юго-восточное направление), но отошел. Бой у Кодемы южнее Зайцево еще продолжается.

На Славянском направлении россияне пытались штурмовать неподалеку от Вернополья, их удалось отбить. Разведка боем близ Богородичного и Долины завершилась для оккупантов потерями и отступлением.

Еще один неудачный штурм был возле Верхнекаменского на Краматорском направлении. Недалеко от Белогоровки уничтожена разведгруппа.

На остальной линии фронта на левом берегу Днепра продолжаются обстрелы, в том числе авиационные.

На правом берегу Днепра основные усилия россиян сосредоточены на недопущении продвижения наших войск, но у Благодатного (находящегося на трассе между Херсоном и Николаевом) они пытались наступать. Их заставили отойти.

Андрей Водяный
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Донецкая область война
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