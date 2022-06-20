Авиация ВСУ уничтожила ротно-тактическую группу и опорный пункт оккупантов
20.06.2022, 00:58
Фото: ВС ВСУ
19 июня Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили ротно-тактическую группу и опорный пункт российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.
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Как отмечается, подразделение зенитных ракетных войск уничтожило вражеский беспилотный летательный аппарат.
Истребители ВС ВСУ патрулируют воздушное пространство и прикрывают действия ударной авиации, наносящей ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на нескольких направлениях.
В результате авианалетов уничтожена техника и живая сила ротно-тактической группы оккупантов, а также один из опорных пунктов противника.
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