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ВСУ отбили штурм на окраине Берестового. Через село проходит дорога Бахмут – Лисичанск

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 19:15
ВСУ отбили штурм на окраине Берестового. Через село проходит дорога Бахмут – Лисичанск - Фото
Фото: EPA

Вооруженные Силы Украины в воскресенье отразили штурм на восточной окраине села Берестово на Бахмутском направлении, через которое проходит "дорога жизни" Бахмут – Лисичанск. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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На этом же направлении противник нанес авиаудары вертолетами Ка-52 неподалеку от Яковлевки, которое тоже находится рядом с дорогой Т-1302, и ракетные удары в районах населенных пунктов Майское, Доломитное, Зайцево и Нью-Йорк (все возле Горловки).

На Северодонецком направлении военные фиксируют круглосуточную воздушную разведку российских беспилотников. Бой за Северодонецк продолжается, успеха враг не имеет, говорится в сводке.

В районе Славянска активных боевых действий не было – россияне накапливают силы для наступления, разведывают и обстреливают украинские позиции.

Также россияне увеличили интенсивность обстрелов на Авдеевском направлении, но активных действий ни там, ни западнее сегодня не происходило.

В Харьковской области войска России провели разведку боем у села Рубежное, которое находится на правом берегу Северского Донца неподалеку от границы.

На Южнобугском направлении россияне в воскресенье обстреливали населенные пункты Лиманы, Лупарево, Новая Заря, Таврическое, Новогригоровка, Белоусово, Княжевка, Тополино, Великая Костромка и Осокоровка.

Военные заметили, что россияне усиливают первый и второй рубеж обороны, наращивают систему противовоздушной обороны на временно захваченной территории Херсонской области.

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Андрей Водяный
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