Австрия победила Евровидение-2025, украинская группа Ziferblat заняла девятое место

Украинская группа Ziferblat выступала с песней Bird of Pray, с которой оказалась на девятом месте. Евровидение победил австрийский певец JJ

Победитель Евровидения в 2025 году JJ (Фото: ЕРА/GEORGIOS KEFALAS)

В швейцарском городе Базель завершился 69 музыкальный конкурс Евровидения. Победителем этого года стал австрийский певец JJ с песней Wasted Love, украинская группа Ziferblat заняла девятое место.

В общей сложности Австрия получила 436 баллов, из которых 258 – от национального жюри, что стало самым высоким результатом среди всех стран. Еще 178 баллов страна получила от зрителей, завоевав первое место.

Украина же в итоге набрала 218 баллов: 60 из них были отданы национальным жюри (это обеспечило 14 место), а еще 156 — от зрительского голосования.

Украинская группа Ziferblat выступала с песней Bird of Pray, с которой оказалась на девятом месте. В конце выступления на Евровидении солист группы Даниил Лещинский выкрикнул со сцены: "Слава Украине!"

Второе место заняла израильская певица Юваль Рафаэль с песней New Day Will Rise, третье – эстонец Томми Кэш, спевший Espresso Macchiato. Шведская группа стала фаворитом букмекеров, заняв четвертое место с песней Bara Bada Bastu. Пятерку закрыл итальянский глэм-рокер Лучио Корси, исполнив Volevo essere un duro.