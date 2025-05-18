Австрія перемогла Євробачення-2025, український гурт Ziferblat посів дев'яте місце

Український гурт Ziferblat виступав із піснею Bird of Pray, з яким опинився на дев'ятому місці. Євробачення переміг австрійський співак JJ

Переможець Євробачення у 2025 році JJ (Фото: ЕРА/GEORGIOS KEFALAS)

У швейцарському місті Базель завершився 69-й музичний конкурс Євробачення. Переможцем цього року став австрійський співак JJ із піснею Wasted Love, український гурт Ziferblat посів дев'яте місце.

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Загалом Австрія здобула 436 балів, з яких 258 – від національного журі, що стало найвищим результатом серед усіх країн. Ще 178 балів країна отримала від глядачів, завоювавши перше місце.

Україна ж у підсумку набрала 218 балів: 60 з них були віддані національним журі (це забезпечило 14-те місце), а ще 156 — від глядацького голосування.

Український гурт Ziferblat виступав із піснею Bird of Pray, з яким опинився на дев'ятому місці. У кінці виступу на Євробаченні соліст гурту Данило Лещинський вигукнув зі сцени: "Слава Україні!".

Друге місце зайняла ізраїльська співачка Юваль Рафаель з піснею New Day Will Rise, третє – естонець Томмі Кеш, який заспівав Espresso Macchiato. Шведський гурт став фаворитом букмекерів, зайнявши четверте місце із піснею Bara Bada Bastu. П'ятірку закрив італійський глем-рокер Лучіо Корсі, виконавши Volevo essere un duro.