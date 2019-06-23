Автору учебника советуют называть войну "гражданским конфликтом"

Лилия Гриневич (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила о фактах пророссийского давления, которое осуществляется на авторов учебников по истории Украины. Об этом сообщает Еспресо.TV.

По словам Гриневич, пропагандисты реваншистских идей выходят из тени и стремятся влиять на украинское образование, медиа и политику.

"Например, вчера одному из моих коллег, автору "Новой истории Украины "- учебника для 11 класса, который уже получил гриф министерства - позвонили и сказали: "Вы должны изменить в вашем учебнике "российско-украинская война" на "гражданский конфликт". Когда он сказал: "Я не буду этого делать и мой учебник уже получил гриф министерства образования", ему ответили: "Но сейчас ситуация идеологически меняется!" - отметила министр.

21 июня Гриневич заявила, что ее не пустили во львовскую школу поговорить с тренерами "Новой украинской школы" и проверить внедрение реформы.