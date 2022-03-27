Азербайджан обвинил Россию во лжи. И снова напомнил, что никакого "Нагорного Карабаха" нет

Минобороны Азербайджана опровергло заявление Минобороны российского режима о том, что азербайджанские войска якобы отвели свои подразделения из района населенного пункта Фаррух. Также Азербайджан вновь напомнил РФ, что никакого "Нагорного Карабаха" нет, и призвал не использовать этот термин.

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В заявлении сказано, что Минобороны Азербайджана сожалеет, что пункты, отраженные в заявлении Минобороны РФ от 27 марта 2022 года, не соответствуют действительности.

"Позиции азербайджанской армии в селе Фаррух, входящем в суверенную территорию нашей страны, и в прилегающих к нему горных районах, не претерпели изменений", – заявили в Баку.

В ведомстве подчеркнули, что информация о выводе частей азербайджанской армии с этих позиций неправдива, и армия полностью контролирует оперативную ситуацию. Также ведомство опровергло заявление РФ, что режим прекращения огня якобы был нарушен Азербайджаном.

"Хотим еще раз напомнить, что на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах". Использование термина "Нагорный Карабах" в заявлениях Минобороны России от 26 и 27 марта является неуважением к признанной и принятой международным сообществом, в том числе Российской Федерацией, территориальной целостности Азербайджанской Республики", – добавили в Минобороны Азербайджана.

В Баку также добавили, что правильное название упоминаемого в заявлении села – Фаррух, а не Фурух, как говорят в РФ.

24 марта Армения заявила, что азербайджанские войска якобы пошли в наступление в Нагорном Карабахе. В Министерстве обороны Азербайджана это отрицали.

26 марта Минобороны РФ заявило, что Азербайджан якобы нарушил трехсторонние договоренности по Карабаху и призвало его отвести войска "в исходное положение". Минобороны Азербайджана отреагировало.

Оксана Житнюк

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