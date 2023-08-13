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Бахмут – это начало Киева. Офицер ТрО о войне, вагнеровцах и возвращении в столицу

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2023, 12:55
Бахмут – это начало Киева. Офицер ТрО о войне, вагнеровцах и возвращении в столицу - Фото
Украинские военные в Бахмуте (Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр)

Боевые действия в реальности не похожи на кино, но очень напоминают съемочную площадку. Об этом в интервью LIGA.net рассказал командир свода огневой поддержки 241 бригады тробороны, лейтенант Руслан Володин.

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Володин много лет работал в кинопроизводстве в составе операторской группы. После начала полномасштабного вторжения добровольцем присоединился к одному из столичных подразделений ТРО.

Смотрите также видео интервью:

"Для меня стало открытием, что война очень похожа на съемочную площадку. Здесь тоже много людей, постоянно шумно. Тоже рации не умолкают. Тоже ты или в страшный холод, или в страшную жару на улице, прятаться негде. Тоже постоянно недосыпаешь, – рассказывает он. – Единственная разница – на киноплощадке гораздо меньше шансов умереть".

В январе 2023 года Володин вместе со своим подразделением оказался в Бахмуте. "Было очень тяжело. Боевые действия и артообстрелы не прекращались ни на секунду. Если можно представить, что прилет происходит постоянно, то они происходили постоянно", – говорит он.

Вагнеровцы постоянно атаковали. "У них было огромное количество ресурсов и людей. Каждый раз, отразив очередную атаку, думаешь: "Сейчас немного передохнем. А тут наблюдатели говорят, на вас следующая группа идет. Эта тактика не менялась за время нашего пребывания там: они лезут, мы защищаем позиции", – говорит Володин.

После возвращения из боев такой интенсивности первые дни в Киеве было тяжело и странно. "Я когда первый раз попал в Киев, у меня был шок. Утром я пошел пройтись по бульвару Леси Украинки. Какое-то время не мог понять, как так может быть: светофоры, люди гуляют, пьют кофе, парочки влюбленные ходят. Как так может быть, когда там прямо сейчас происходит такой ужас? Постепенно это угасает. Да, некомфортно, но привыкаешь", – вспоминает лейтенант.

При этом какого-либо особого отношения к военным он не замечал. В том числе, потому, что военнослужащим терробороны приказали служить в гражданской одежде.

Мирная жизнь в Украине возможна только благодаря тому, что защитники сдерживают врага на востоке и юге Украины, настаивает он. "Бахмут – это начало Киева. Если бы мы там не воевали, то никто не мог спокойно жить в квартире на Печерске", – отмечает он.

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Евгения Мазур
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Вооруженные силы Украиныбахмуттерроборона
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