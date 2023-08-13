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Бахмут – це початок Києва. Офіцер ТрО про війну, вагнерівців та повернення до столиці

Этот материал также доступен на русском
13.08.2023, 12:55
Бахмут – це початок Києва. Офіцер ТрО про війну, вагнерівців та повернення до столиці - Фото
Українські військові у Бахмуті (Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр)

Бойові дії у реальності не схожі на кіно, але дуже нагадують знімальний майданчик. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів командир зводу вогневої підтримки 241-ої бригади троборони, лейтенант Руслан Володін.

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Володін багато років працював у кіновиробництві у складі операторської групи. Після початку повномасштабного вторгнення добровольцем долучився до одного зі столичних підрозділів ТрО.

Дивіться також відео інтерв'ю:

"Для мене стало відкриттям, що війна дуже схожа на знімальний майданчик. Тут теж багато людей, постйіно шумно. Теж рації не замовкають. Теж ти або в страшний холод, або в страшну спеку на вулиці, ховатися немає де. Теж постійно недосипаєш, – розповідає він. – Єдина різниця —на кіномайданчику набагато менше шансів померти".

У січні 2023 року Володін разом зі своїм підрозділом опинився у Бахмуті. "Було дуже важко. Бойові дії та артообстріли не припинялися жодної секунди. Якщо можна собі уявити, що приліт відбувається постійно, то от вони відбувались постійно", – каже він.

Вагнерівці постійно атакували. "У них була величезна кількість ресурсів і людей. Кожного разу, відбивши чергову атаку, думаєш: "Зараз трохи передихнем. А тут тобі спостерігачі кажуть, на вас наступна група іде. Ця тактика не мінялася за час нашого перебування там: вони лізуть, ми захищаємо позиції", – каже Володін.

Після повернення з боїв такої інтенсивності перші дні у Києві було важко і дивно. "Я коли перший раз потрапив в Київ, у мене був шок. Вранці я пішов пройтись по бульвару Лесі Українки. Якийсь час не міг зрозуміти, як так може бути: світлофори, люди гуляють, п’ють каву, парочки закохані ходять. Як так може бути, коли там просто зараз коїться таке жахіття? Поступово це згасає. Так, некомфортно, але звикаєш" – згадує лейтенант.

При цьому якогось особливого ставлення до військових він не помічав. У тому числі, через те, що військовослужбовцям тероборони наказали служити у цивільному одязі.

При цьому наголошує, що мирне життя в Україні можливо лише завдяки тому, що захисники стримують ворога на сході та півдні України, наполягає він. "Бахмут – це початок Києва. Якщо б ми там не воювали, то ніхто не мав би можливості спокійно жити у квартирі на Печерську", – наголошує він.

Читайте також: Розбір | "Це – велика гра". Чому Росія перекинула вагнерівців до кордонів ЄС

Євгенія Мазур
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