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СБУ ждут увольнения и повышения зарплат - Баканов

СБУ ждут увольнения и повышения зарплат - Баканов - Фото
Иван Баканов (Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента)
13.09.2019, 15:51

При реформировании Службы безопасности Украины запланировано сократить количество ее сотрудников

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил о том, что в рамках реформы СБУ планируется сокращение штата и повышение зарплат сотрудников. Об этом Баканов рассказал в комментарии журналистам. 

"Сокращение штата будет обязательно. Об этом говорить достаточно больно, потому что это в первую очередь штат - это люди. Сокращать всегда неприятно, но это нужно делать", - сказал он. 

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Также председатель СБУ посетовал на уровень зарплат сотрудников спецслужб: "Если вы сравните, сколько получает сотрудник СБУ и сколько на аналогичной должности получает сотрудник другого органа, вы увидите, что первые в этой линейке получают на 30% больше зарплаты".

"Наши люди должны быть обеспечены должным образом", - заявил Баканов. 

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сбу реформа Иван Баканов
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