СБУ ждут увольнения и повышения зарплат - Баканов

Иван Баканов (Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента)

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил о том, что в рамках реформы СБУ планируется сокращение штата и повышение зарплат сотрудников. Об этом Баканов рассказал в комментарии журналистам.

"Сокращение штата будет обязательно. Об этом говорить достаточно больно, потому что это в первую очередь штат - это люди. Сокращать всегда неприятно, но это нужно делать", - сказал он.

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Также председатель СБУ посетовал на уровень зарплат сотрудников спецслужб: "Если вы сравните, сколько получает сотрудник СБУ и сколько на аналогичной должности получает сотрудник другого органа, вы увидите, что первые в этой линейке получают на 30% больше зарплаты".

"Наши люди должны быть обеспечены должным образом", - заявил Баканов.