Баканов недоволен: спорил с Загороднюком из-за бюджета-2020 - BBC

Иван Баканов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Наибольшее несогласие" с тем, как Совет национальной безопасности и обороны распределил средства оборонного бюджета на 2020 год, высказал руководитель СБУ Иван Баканов. Об этом со ссылкой на его заявление пишет BBC News Україна.

По данным издания, глава СБУ "вступал в жесткую дискуссию" с министром обороны Андреем Загороднюком и "пытался доказать, что такое решение несправедливо", аргументируя это близкой реформой Службы.

Баканов заявил, что недоволен финансированием, так как средства есть якобы только для зарплат, а на развитие предусмотрено лишь 5%: "Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны".

"Опять все деньги отдают армии", - сказал изданию один из участников совещания.

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