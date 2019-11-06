Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Баканов недоволен: спорил с Загороднюком из-за бюджета-2020 - BBC

Баканов недоволен: спорил с Загороднюком из-за бюджета-2020 - BBC - Фото
Иван Баканов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.11.2019, 14:10

В проекте бюджета-2020 на СБУ выделено около 12 млрд грн: на 2 млрд больше, чем в 2019-м. По расчетам Службы, им нужно не менее 15,5 млрд грн.

"Наибольшее несогласие" с тем, как Совет национальной безопасности и обороны распределил средства оборонного бюджета на 2020 год, высказал руководитель СБУ Иван Баканов. Об этом со ссылкой на его заявление пишет BBC News Україна.

По данным издания, глава СБУ "вступал в жесткую дискуссию" с министром обороны Андреем Загороднюком и "пытался доказать, что такое решение несправедливо", аргументируя это близкой реформой Службы.

Баканов заявил, что недоволен финансированием, так как средства есть якобы только для зарплат, а на развитие предусмотрено лишь 5%: "Буду обращаться в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны".

"Опять все деньги отдают армии", - сказал изданию один из участников совещания.

Смотрите инфографику: Основные показатели госбюджета-2020

Напишите нам
госбюджет Иван Баканов обронный бюджет
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 