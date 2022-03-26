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Баку – Шойгу: Никакого Карабаха нет, есть Азербайджан. Россия должна выбирать выражения

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 23:45
Баку – Шойгу: Никакого Карабаха нет, есть Азербайджан. Россия должна выбирать выражения - Фото
Фото: mod.gov.az

Министерство обороны Азербайджана выразило сожаление в связи с "односторонним, не отражающим действительности" заявлением Министерства обороны РФ, в котором российское ведомство обвинило азербайджанскую сторону в нарушении трехсторонних договоренностей по территории, которую россияне называют Нагорный Карабах.

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В Минобороны Азербайджана сообщили, что 25 марта в ходе телефонного разговора министра обороны Закира Гасанова с министром обороны РФ Сергеем Шойгу азербайджанская сторона заявила о том, что в пунктах, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, проводится уточнение позиций и мест дислокации.

Несмотря на это, сообщили в Минобороны Азербайджана, утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии. В результате предпринятых мер они были вынуждены отступить, сообщили в Баку.

Там заявили, что Азербайджан привержен трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и не нарушал его положений. В Баку считают, что это Армения нарушила договоренности, так как до сих пор полностью не вывела остатки своей армии.

Минобороны Азербайджана заявило, что заявление Минобороны РФ противоречит характеру двусторонних отношений и декларации о союзническом взаимодействии, подписанной между двумя странами 22 февраля 2022 года.

Там отметили, что на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. В Баку также уточнили, что название упоминаемого в заявлении села не Фурух, а Фаррух.

"В связи с вышеизложенным Министерство обороны Азербайджана призывает Минобороны РФ в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана, не представлять в искаженной форме движение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий нашей страны, не использовать выражение Нагорный Карабах и правильно указывать название территорий Азербайджана", – сказано в заявлении.

  • 24 марта Армения заявила, что азербайджанские войска якобы пошли в наступление в Нагорном Карабахе. В Министерстве обороны Азербайджана это отрицают.
  • Сегодня Минобороны РФ заявило, что Азербайджан нарушил трехсторонние договоренности по Карабаху и призвало его отвести войска "в исходное положение".
Вадим Ребрина
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Россия армения Азербайджан нагорный карабах
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