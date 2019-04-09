Балух в штрафном изоляторе, на хлебе и воде – правозащитники

Владимир Балух (фото - ru.krymr.com)

Украинского политзаключенного Владимира Балуха 4 апреля поместили в штрафной изолятор колонии города Торжок (Россия), и он будет там находиться до 19 апреля. Об этом сегодня сказали сестре Владимира Надежде в администрации колонии, передает Крымская правозащитная группа.

Посылку с продуктами и вещами у нее снова отказались принять, аргументировав тем, что пока заключенный находится в ШИЗО, посылки и свидания ему не положены. Правозащитники уточняют, что в штрафном изоляторе заключенных содержат в строгих условиях, на хлебе и воде.

Реклама

Менее месяца назад, 27 марта, Балуха посадили в карцер.