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27.03.2019, 15:48

Политзаключенного Балуха посадили в карцер - правозащитница

Политзаключенного Балуха посадили в карцер - правозащитница - Фото
Владимир Балух Фото: Anton Naumlyuk

Оккупанты незаконно удерживают украинца в СИЗО российской Твери

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Украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого российские оккупанты незаконно удерживают в СИЗО Твери, посадили в карцер. Об этом в Facebook сообщила российская правозащитница Виктория Ивлева.

"Балух. Последние новости: карцер", - написала она.

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Ивлева рассказала, что 27 марта общественный активист из Твери Артем Важенков ходил в СИЗО №1 Твери, где удерживают Балуха.

"Артем пытался передать для Балуха передачу, которую не приняли, а Артему сообщили, что Балух Владимир Григорьевич находится в карцере и передача для него не полагается", - написала Ивлева.

18 февраля сообщалось, что Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО. При этом там не сообщили, куда именно перевели украинца.

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Теги: Владимир Балух, политзаключенный, карцер
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