В Крыму Балуха вывезли в неизвестном направлении - правозащитники

Владимир Балух (фото - ru.krymr.com)

Политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО, сообщает Крымская правозащитная группа.

Известно об этом стало сегодня, когда супруга политзаключенного Наталья Балух снова попыталась передать в СИЗО передачу. Ей не сообщили, куда именно вывезли Балуха.



Адвокат украинского активиста выясняет, где в данное время находится его подзащитный, а также причину этапирования.



25 января Керченский "суд" отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.

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30 апреля 2015 года в доме Балуха был проведен обыск оккупационными властями, во время которого с крыши дома сняли украинский флаг. 10 июня 2016 года он был осужден за "оскорбление представителя власти" до 320 часов обязательных работ в связи с тем, что он якобы оскорбил сотрудника полиции, который принимал участие в проведении у него обыска.

Позже у него были якобы обнаружены 89 "военных" патронов калибра 5,45 × 39, изготовленных промышленным образом, из которых 19 патронов были пригодны для стрельбы. В тот же день против Балуха возбудили уголовное дело за "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". 4 августа 2017 года "суд" аннексированного Крыма приговорил Владимира Балуха до 3 лет и 7 месяцев колонии общего режима.