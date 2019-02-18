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18.02.2019, 17:15

В Крыму Балуха вывезли в неизвестном направлении - правозащитники

В Крыму Балуха вывезли в неизвестном направлении - правозащитники - Фото
Владимир Балух (фото - ru.krymr.com)

Жена Балуха не смогла передать передачу, куда увезли ее мужа - не сообщают

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Политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО, сообщает Крымская правозащитная группа

Известно об этом стало сегодня, когда супруга политзаключенного Наталья Балух снова попыталась передать в СИЗО передачу. Ей не сообщили, куда именно вывезли Балуха. 

Адвокат украинского активиста выясняет, где в данное время находится его подзащитный, а также причину этапирования.

25 января Керченский "суд" отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.

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30 апреля 2015 года в доме Балуха был проведен обыск оккупационными властями, во время которого с крыши дома сняли украинский флаг. 10 июня 2016 года он был осужден за "оскорбление представителя власти" до 320 часов обязательных работ в связи с тем, что он якобы оскорбил сотрудника полиции, который принимал участие в проведении у него обыска. 

Позже у него были якобы обнаружены 89 "военных" патронов калибра 5,45 × 39, изготовленных промышленным образом, из которых 19 патронов были пригодны для стрельбы. В тот же день против Балуха возбудили уголовное дело  за "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". 4 августа 2017 года "суд" аннексированного Крыма приговорил Владимира Балуха до 3 лет и 7 месяцев колонии общего режима.

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Теги: Владимир Балух, Россия, Крым, политзаключенный
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