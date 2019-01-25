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25.01.2019, 16:05

Керченский "суд" оставил политзаключенного Балуха под стражей

Керченский "суд" оставил политзаключенного Балуха под стражей - Фото
Владимир Балух Фото: radiosvoboda.org/Антон Наумлюк

Балух отказался принимать участие в заседании "суда" Керчи, а "суд" отказал активисту в условно-досрочном освобождении

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Украинский политзаключенный Владимир Балух сегодня отказался принимать участие в заседании Керченского "суда", который позже отказал ему в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает Крым.Реалии.

"В цирке участия не принимаю", - аргументировал свой отказ Балух.

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Ранее "суд" в Керчи приговорил украинского активиста к 4 годам и 11 месяцам заключения и штрафу в 4 тыс гривень за якобы хранение дома оружия. 

В конце ноября прошлого года защита Балуха подала прошение о его условно-досрочном освобождении, но сегодня в "суде" отклонили это предложение.

Также сообщалось, что в марте 2018 года Балух объявил голодовку, от которой он позже частично отказался.

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Теги: Владимир Балух, политзаключенный, Крым
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