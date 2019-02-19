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19.02.2019, 06:20

Балуха вывезли в Краснодар - Чийгоз

Балуха вывезли в Краснодар - Чийгоз - Фото
Владимир Балух (фото - Антон Наумлюк/Крым.Реалии)

По словам Ахтема Чийгоза, украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли из Симферополя в Краснодар

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Украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли в Краснодар. Об этом заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил у себя в Facebook.

Балух находился в СИЗО Симферополя в анексированном Россией Крыму.

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"Владимира Балуха вывезли в Краснодар", - написал Чийгоз. Он не уточнил, когда это произошло.

О том, что Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО, сообщалось вчера, после того, как его жена Наталья снова попыталась передать в СИЗО передачу для политзаключенного.

Другого украинского политзаключенного, Павла Гриба, доставили в суд с повышенной температурой, пишет Укринформ. Ранее не раз сообщалось, что Гриб находится в критическом состоянии.

На судебное заседание не явился представитель прокуратуры и переводчик, таким образом, оно не состоялось. "Я считаю это целенаправленной и подготовленной акцией со стороны российской стороны", - отметил отец Павла Игорь Гриб.

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Теги: Владимир Балух, Павел Гриб, Крым, политзаключенный, ахтем чийгоз
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