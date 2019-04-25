Балуху увеличили срок пребывания в колонии

Владимир Балух (фото - ru.krymr.com)

Оккупанты во время судилища в Крыму решили увеличить срок пребывания украинского политзаключенного Владимира Балуха в колонии, сообщает Крымская правозащитная группа.

Прокуратура просила отменить апелляционное постановление псевдосуда Крыма против Балуха в части зачета в срок лишения свободы времени нахождения под домашним арестом. Для этого они просили направить сфабрикованное дело на апелляционное рассмотрение.

Реклама

Однако "судья" Любовь Дяченко, по словам адвоката, огласила "совершенно неожиданное и противоречащее российскому законодательству решение". Она постановила не засчитывать время, проведенное им в СИЗО, как день за полтора, а как день за день, тем самым продлевая время нахождения Балуха в колонии.

"Более того, судья приняла это решение, даже не отправляя дело в апелляцию, как того просил прокурор", - подчеркивают правозащитники.

Балух принимал в этом участие по видеосвязи.

15 апреля он написал письмо украинской активистке из латвийского города Елгава Татьяне Лазде, в котором заявил: "Главное сейчас – чтобы Украина выстояла, а значит победила!".