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25.04.2019, 17:38

Балуху увеличили срок пребывания в колонии

Балуху увеличили срок пребывания в колонии - Фото
Владимир Балух (фото - ru.krymr.com)

По словам адвоката, "судья" приняла "совершенно неожиданное и противоречащее российскому законодательству решение"

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Оккупанты во время судилища в Крыму решили увеличить срок пребывания украинского политзаключенного Владимира Балуха в колонии, сообщает Крымская правозащитная группа.

Прокуратура просила отменить апелляционное постановление псевдосуда Крыма против Балуха в части зачета в срок лишения свободы времени нахождения под домашним арестом. Для этого они просили направить сфабрикованное дело на апелляционное рассмотрение.

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Однако "судья" Любовь Дяченко, по словам адвоката, огласила "совершенно неожиданное и противоречащее российскому законодательству решение". Она постановила не засчитывать время, проведенное им в СИЗО, как день за полтора, а как день за день, тем самым продлевая время нахождения Балуха в колонии.

"Более того, судья приняла это решение, даже не отправляя дело в апелляцию, как того просил прокурор", - подчеркивают правозащитники.

Балух принимал в этом участие по видеосвязи.

15 апреля он написал письмо украинской активистке из латвийского города Елгава Татьяне Лазде, в котором заявил: "Главное сейчас – чтобы Украина выстояла, а значит победила!".

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Теги: Владимир Балух, Крым, оккупация
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