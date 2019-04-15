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15.04.2019, 18:08

"Главное, чтобы Украина выстояла". Балух написал письмо: фото

"Главное, чтобы Украина выстояла". Балух написал письмо: фото - Фото
Владимир Балух (фото - ru.krymr.com)

Украинский политзаключенный написал письмо из российской колонии

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Осужденный оккупантами в аннексированном Крыму политзаключенный Владимир Балух написал письмо украинской активистке из латвийского города Елгава Татьяне Лазде. Фото письма, датированного 10 апреля, она опубликовала в Facebook.

В письме Балух поблагодарил Татьяну и других неравнодушных за акции поддержки и отправленное ему фото с одной из них, а также за приглашение побывать в Латвии, однако считает, что "нет оснований надеяться", что его мечте побывать там суждено сбыться.

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"Главной сейчас – чтобы Украина выстояла, а значит победила!", - написал также Балух.

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9 апреля сообщалось, что Балуха поместили в штрафной изолятор колонии города Торжок (Россия), и он будет там находиться до 19 апреля. Его содержат в строгих условиях, на хлебе и воде.

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Теги: Владимир Балух, политзаключенные, письмо
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