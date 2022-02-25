Банковая: Завтра Россия сделает все, чтобы сломить нас. Выдержим – станет легче
Россия на второй день нападения на Украину сделает все, чтобы сломить украинцев психологически и на поле боя. Надо выстоять, чтобы стало легче, написал в Facebook советник главы ОП Алексей Арестович.
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Он предупредил, что завтра может быть страшнее.
"Завтра они включат все свои возможности, чтобы сломить нас психологически и – на поле боя. Но с другой стороны, уже будет и легче. Эффекта внезапности нет, привычка начала образовываться, десантами нас уже не напугаешь", – написал он.
По его словам, могут быть авиаудары, десанты, вклинения, полуокружения.
Однако только за первый день вторжения Россия потеряла семь самолетов, семь вертолетов, более 30 танков и 130 бронемашин, пишет Арестович. По сдержанным оценкам, убитыми РФ потеряла 450 солдат и офицером, не менее 200 из них – под Гостомелем, в плен попали более 20 солдат, половина из них – срочники.
"По данным нашей разведки, противник ошеломлен силой сопротивления и очень низкими темпами своего продвижения. Выдержим завтра – на третьи сутки станет существенно легче. А там – и победа", – написал он.
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