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Банковая: Завтра Россия сделает все, чтобы сломить нас. Выдержим – станет легче

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 03:34
Банковая: Завтра Россия сделает все, чтобы сломить нас. Выдержим – станет легче - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео 4 канала/YouTube).jpg

Россия на второй день нападения на Украину сделает все, чтобы сломить украинцев психологически и на поле боя. Надо выстоять, чтобы стало легче, написал в Facebook советник главы ОП Алексей Арестович.

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Он предупредил, что завтра может быть страшнее.

"Завтра они включат все свои возможности, чтобы сломить нас психологически и – на поле боя. Но с другой стороны, уже будет и легче. Эффекта внезапности нет, привычка начала образовываться, десантами нас уже не напугаешь", – написал он.

По его словам, могут быть авиаудары, десанты, вклинения, полуокружения.

Однако только за первый день вторжения Россия потеряла семь самолетов, семь вертолетов, более 30 танков и 130 бронемашин, пишет Арестович. По сдержанным оценкам, убитыми РФ потеряла 450 солдат и офицером, не менее 200 из них – под Гостомелем, в плен попали более 20 солдат, половина из них – срочники.

"По данным нашей разведки, противник ошеломлен силой сопротивления и очень низкими темпами своего продвижения. Выдержим завтра – на третьи сутки станет существенно легче. А там – и победа", – написал он.

Марк Сировой
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