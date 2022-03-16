Байден назвал Путина военным преступником

Президент США Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина "военным преступником". Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я думаю, что он военный преступник", — сказал Байден.

Официальные лица, в том числе Байден, ранее воздерживались от заявлений о совершении военных преступлений в Украине, ссылаясь на продолжающееся расследование, отмечает телеканал.

Но американские официальные лица ясно дали понять, что считают преднамеренные атаки против мирных жителей военными преступлениями.

"Замечания президента говорят сами за себя", — заявила позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она сказала, что Байден "говорил от всего сердца".

Она сказала, что расследование военных преступлений, проводимое Государственным департаментом, все еще продолжается.

"Существует юридический процесс, который продолжается… продолжается в Государственном департаменте", – сказала Псаки.

Позже на брифинге она уточнила: "Он отвечал на прямой вопрос, а также на то, что он видел по телевизору. Мы все видели варварские действия, ужасающие действия иностранного диктатора, которые уносят жизни мирных жителей — он совершает удары по больницам, беременным женщинам, журналистам и другим...".

Сегодня российские оккупанты сбросили авиабомбу на драматический театр в Мариуполе, где прятались сотни людей. Информация о пострадавших пока недоступна из-за непрекращающихся обстрелов. Также россияне нанесли авиаудар по бассейну "Нептун". Там прятались беременные женщины и женщины с детьми до трех лет. Некоторые из них, по сообщениям местных властей, оказались под завалами.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.