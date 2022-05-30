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Байден не исключает поставку Украине РСЗО – источник Washington Post

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 23:45
Байден не исключает поставку Украине РСЗО – источник Washington Post - Фото
MLRS (Фото - EPA)

Высокопоставленный представитель США заявил, что президент Джо Байден не исключает отправку Украине реактивной системы залпового огня, и что окончательное решение еще не принято. Об этом чиновник на условиях анонимности сказал изданию The Washington Post.

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"РСЗО находится на рассмотрении, но ничего не обсуждается с возможностями дальнего удара", — сказал он.

Ранее сегодня Байден заявил журналистам, что Соединенные Штаты не собираются направлять в Украину ракетные системы, которые могут достичь территории России.

Это оставляет открытой возможность того, что администрация отправит Украине РСЗО с реактивными снарядами меньшей дальности.

Согласно армейским данным, которые приводит издание, дальность типичных ракет для американских РСЗО составляет около 70 км. Тип ракет, который Соединенные Штаты, вероятно, не будут поставлять Украине, называется армейской тактической ракетной системой, которая может поражать цели на расстоянии до 300 км.

Вадим Ребрина
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РСЗО джо байден
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