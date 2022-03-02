Байден о мужестве украинцев в борьбе с Россией: Украинский народ, вы вдохновляете весь мир

Шесть дней назад Путин потряс весь мир, совершив вторжение в Украину. Он надеялся на быструю победу, но столкнулся с сопротивлением, которого не ожидал – с украинским народом. Об этом сказал президент США Джо Байден в обращении к Конгрессу.

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"Ему казалось, что он нападет на Украину и весь мир подчиниться ему, а вместо этого он столкнулся со стеной сопротивления, которую он не смог даже представить. Он столкнулся с украинским народом. Украинский народ, вы вдохновляете весь мир", – сказал он.

Байден подчеркнул уникальную особенность украинского сопротивления агрессору – "граждане, своими телами перекрывающие движение танков, студенты, учителя – все превратились в солдат, защищающих свою родину".

Президент США процитировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, которые он сказал перед Европарламеном о том, что в этой войне "свет победит тьму".

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Яна Катасонова

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