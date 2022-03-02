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"У нас есть резерв в 60 млн баррелей". Байден о нефтяном эмбарго для России за агрессию

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 05:11
Джо Байден (фото - ЕРА)

Российский диктатор начал агрессию против Украины и вызвал волну возмущения во всем мире. США намерены в ответить санкциями, которые нанесут удар по российской экономике. Об этом заявил президент США Джо Байден в обращении в Конгрессу.

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"Мы пользуемся всеми средствами, которые есть в нашем распоряжении. Сегодня я заявляю о том, что мы и 30 стран, с которыми мы сотрудничали, обеспечиваем 60 млн баррелей нефти. Мы поставим 30 млн баррелей из него стратегического запаса", – сказал он.

По словам Байдена, США и партнеры-члены Международного энергетического агентства (МЭА) договорились действовать единым фронтом над нефтяным эмбарго для России за войну в Украине.

Американский лидер заверил своих граждан, что это поможет сдержать рост цен на заправках внутри страны. Он подчеркнул, что знает – подорожание топлива беспокоит граждан, и пообещал – "все будет хорошо".

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Яна Катасонова
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