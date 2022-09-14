Байден определился с новым послом США в РФ, ей станет действующая посол в Армении – CNN
Президент США Джо Байден планирует назначить следующим послом США в России Линн Трейси. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника.
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Как отмечает CNN, Трейси станет первой женщиной послом США в России, она заменит Джона Салливана, который ушел в отставку в начале сентября.
Трейси знает русский язык и была вторым дипломатом в Москве с 2014 по 2017 год. С 2019 года она является послом в Армении.
Как сообщается, назначение Трейси ознаменует полную смену руководства посольства в Москве. Салливан не был в России большую часть лета, потому что находился в США со своей женой, которая серьезно болела и умерла в начале сентября.
Официальные лица США подчеркивают, что планируют быстро создать сильную дипломатическую команду в Москве.
Ключевыми приоритетами нового посла станут вопросы войны в Украине и задержанных в России американцев, а именно Бритни Гринер и Пола Уилана.
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