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Байден поблагодарил разведку США за раскрытие планов Путина по Украине

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 05:19
Байден поблагодарил разведку США за раскрытие планов Путина по Украине - Фото
Фото: EPA

Президент США Джо Байден заявил, что работа ЦРУ позволила раскрыть агрессивные планы Владимира Путина по отношению к Украине и предупредить мир о том, что он готовится напасть. Об этом он сказал во время визита в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли.

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По словам президента США, разведданные, полученные ЦРУ, раскрыли планы Путина и позволили Вашингтону предупредить другие страны о войне.

"Благодаря невероятной работе наших специалистов в области разведки, мы смогли предупредить мир о том, что Владимир Путин планировал в Украине", — сказал он.

"Разоблачение путинского сценария пробило гигантскую брешь в его обмане и дискредитировало его ложь о том, что мы делаем в Украине", — добавил президент США.

Перед вторжением 24 февраля, когда вооруженные силы РФ сосредоточили более 100 000 военнослужащих на границе с Украиной, российские власти постоянно отрицали, что собираются напасть на Украину.

  • Президент Украины Владимир Зеленский в конце мая признался, что Запад раньше времени предупреждал Украину о полномасштабном российском вторжении, а США вообще призывали вывозить людей еще за год до начала боевых действий. Однако украинские власти решили не сеять панику и не уничтожать экономику государства.
  • В НАТО советовали Украине рыть окопы, говорил Зеленский.
Андрей Водяный
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война цру джо байден
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