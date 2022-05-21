В НАТО нам говорили – ройте окопы, мы отвечали – дайте оружие: Зеленский

Перед российским вторжением Украина принимала все меры, которые был доступны, чтобы подготовиться и дать отпор, но у нас не было возможности закрыться от ракетных ударов, сказал президент Владимир Зеленский в эфире общенационального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По мнению Зеленского, в сложившейся в феврале ситуации Украина была "неплохо подготовлена" к отражению вторжения.

"У нас было много такого, о чем они (россияне) не знали, и они все это от нас "получили", – сказал президент.

Он считает, что при том "формате армии", который тогда был, вряд ли можно было добиться большего. А переход на стандарты НАТО, говорит Зеленский, это не только "большие деньги", это еще и переход всей армии с советской техники на технику НАТО, но сделать это, не став членом НАТО, очень трудно.

"Как можно перейти на вооружение и стандарты НАТО, если вам не дают ни технику, ни лицензии, как было до войны?" – сказал он.

В то же время Украина из-за этого осталась почти без защиты перед первыми ракетными ударами.

"В странах НАТО есть соответствующее оружие, есть Patriot, есть серьезные средства ПВО, которые в состоянии защитить небо", – напомнил Зеленский.

По его словам, вместо помощи оружием партнеры предлагали Украине "рыть окопы".

"Но если бы мы просто рыли окопы, нам бы не удалось сделать то, что мы сделали. Лопатой выиграть войну невозможно. Нам говорили – ройте окопы, мы отвечали – дайте оружие", – вспоминает Зеленский.

В этом же интервью президент сказал, что Украина больше не рассматривает Россию как будущую страну-гаранта своей безопасности, проект договора о гарантиях разрабатывается без нее.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.