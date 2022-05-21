Украина рассматривает круг стран-гарантов безопасности уже без России – Зеленский

Украина уже не рассматривает Россию как будущую страну-гаранта безопасности: проект этого договора разрабатывается без нее. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью, приуроченному третей годовщине инаугурации.

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Президент подчеркнул, что сейчас "дошло до того", что Украина рассматривает круг стран-гарантов безопасности уже без России. Он констатировал, что "время меняет некоторые вещи", в том числе их изменили события в Буче.

"Сегодня мы рассматриваем круг гарантов безопасности среди стран-партнеров, которым доверяем. Мы с ними разрабатываем этот проект, мы его разработали. Что-то нравится, что-то не нравится. Мы как украинцы слишком много хотим, а они как европейцы – слишком скептичны. Потому где-то там посередине мы найдем ответ", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что далее парламенты стран-гарантов должны будут проголосовать за этот документ, чтобы состоялась ратификация международного договора.

Что касается РФ, по словам Зеленского, это будет отдельный договор и двусторонний разговор с президентом страны-агрессора. Президент подчеркнул: то, каким будет этот договор, и состоится ли эта встреча, будет зависеть от того, что мы увидим в Мариуполе, Волновахе и других городах – "может там будет пять Буч". Тогда, по словам президента, никакого договора с РФ может и не быть.

После переговоров с РФ в Стамбуле украинская делегация говорила, что среди стран-гарантов своей безопасности Украина хотела бы видеть все страны, которые являются постоянными членами СБ ООН (Британия, КНР, США, Франция и оккупант-Россия), а также ФРГ, Турцию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль и Индию.

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Оксана Житнюк

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