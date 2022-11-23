Байден поручил выделить Украине еще $400 млн военной помощи
23.11.2022, 17:21
Фото: EPA
Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине еще военную помощь на $400 млн. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
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Соответствующее поручение Байден дал госсекретарю США Энтони Блинкену. $400 млн будут выделены на предметы и услуги оборонного назначения от Пентагона, а также военное обучение.
- Администрация Байдена просит у Конгресса выделить еще $37,7 млрд на помощь для Украины в 2023 году.
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