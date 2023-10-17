БЭБ заявило об уклонении от налогов на 50 млн во Львовском холдинге. Позиция соучредителя

Бюро экономической безопасности заявило, что во Львове разоблачена схема уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом, в состав которого входят 60 ресторанов и торговых точек. Ведомство не указывает название холдинга. Об обысках БЭБ сообщал соучредитель холдинга !FEST Юрий Назарук. По его словам, до сих пор не было никаких запросов и обращений от правоохранителей.

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Ведомство утверждает, что около 2000 сотрудников заведений, входящих в холдинг, получают заработную плату двумя частями: первую – официально, минимальную с уплатой всех обязательных платежей, а вторую – неофициально.

БЭБ заявляет, что для выплаты неофициальной каждый сотрудник во время трудоустройства оформлял к карточке для выплат зарплаты дубликат, передаваемый в отдел кадров.

"В дальнейшем, используя этот дубликат, представитель головного офиса холдинга засчитывал вторую часть заработной платы каждому сотруднику, отмечая в назначении платежа "собственное пополнение счета", – пишет ведомство.

Такая "теневая" зарплата поступала на карточки один-два раза в месяц, заявляют правоохранители.

По данным следствия, таким образом, компания уклонялась от уплаты военного сбора, Единого социального взноса и налоги на доходы физических лиц.

Предварительно ущерб нанесенный государству составляет более 50 млн грн, заявляет БЭБ.

Было открыто уголовное производство по умышленному уклонению от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере.

Как утверждает ведомство, упомянутые заведения не использовали регистратор расчетных операций при расчетах с клиентами и получали оплату от клиентов наличными, после чего средства передавались в головной офис во Львове.

"При обыске в помещении головного офиса холдинга детективы обнаружили служебную документацию, свидетельствующую о нелегальных хозяйственных операциях, наличных, черновых записях, печатях и т.д.", – пишет БЭБ.

Следственные действия продолжаются, отмечает ведомство.

Сооснователь холдинга !FEST Назарук 17 октября сообщил, что сотрудники БЭБ пришли с обысками на FESTrepublic во Львове.

"Имеем сегодня на FESTrepublic классические маски-шоу. В шлемах с автоматами, в брониках. Центральный аппарат СБУ привлекли. Специальная опергруппа приехала из столицы. На самом деле ничего нового – деятельность ФЛП-ов в ресторанах, зарплаты – хозяйственная деятельность. Вроде бы уголовное дело. Хотя до сих пор ни одного запроса, обращения. Как гаишники, сидевшие в кустах. Теперь есть новая фирма с теми же персонажами – только теперь БЭБ называется", – написал он в Facebook.

!FEST – один из крупнейших и самых известных ресторанных холдингов на западе Украины, FESTrepublic – это одна из локаций холдинга на месте бывшего завода Галичскло, где проходят фестивали, вечеринки, тематические события. Также там расположены офисы !FEST.

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