БЕБ заявило про ухилення від податків на 50 млн у Львівському холдингу. Позиція співзасновника

Бюро економічної безпеки заявило, що у Львові викрито схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок. Відомство не вказує назву холдингу. Про обшуки БЕБ повідомляв співзасновник холдингу !FEST Юрій Назарук. За його словами, досі не було жодних запитів та звернень від правоохоронців.

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Відомство стверджує, що близько 2000 співробітників закладів, що входять до холдингу, отримують заробітну плату двома частинами: першу – офіційно, мінімальну зі сплатою всіх обов’язкових платежів, а другу – неофіційно.

БЕБ заявляє, що задля виплати неофіційної кожен співробітник під час працевлаштування оформлював до картки для виплат зарплати дублікат, котрий передавав до відділу кадрів.

"Надалі, використовуючи цей дублікат, представник головного офісу холдингу зараховував другу частину заробітної плати кожному співробітнику, зазначаючи у призначенні платежу "власне поповнення рахунку", – пише відомство.

Така "тіньова" зарплата надходила на картки один-два рази на місяць, заявляють правоохоронці.

За даними слідства, у такий спосіб компанія ухилялася від сплати військового збору, Єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб.

Попередньо, збитки, завдані державі, становлять понад 50 млн грн, заявляє БЕБ.

Було відкрито кримінальне провадження щодо умисного ухилення від сплати податків та зборів в особливо великому розмірі.

Як стверджує відомство, згадувані заклади не використовували реєстратор розрахункових операцій під час розрахунків з клієнтами та отримували оплату від клієнтів готівкою, після чого кошти передавалися до головного офісу у Львові.

"Під час обшуку у приміщенні головного офісу холдингу детективи виявили службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, готівку, чорнові записи, печатки тощо", – пише БЕБ.

Слідчі дії тривають, зазначає відомство.

Співзасновник холдингу !FEST Назарук 17 жовтня повідомив, що співробітники БЕБ прийшли з обшуками на FESTrepublic у Львові.

"Маємо сьогодні на FESTrepublic класичні маски-шоу. В шоломах з автоматами, у броніках. Центральний апарат СБУ залучили. Спеціальна опергрупа приїхала зі столиці. Насправді нічого нового – діяльність ФОП-ів в ресторанах, зарплати – господарська діяльність. Нібито кримінальна справа. Хоча досі жодного запиту, звернення. Як даішники, що в кущах сиділи. Тепер є нова фірма з тими ж персонажами – лише тепер БЕБ називається", – написав він у Facebook.

!FEST – один з найбільших та найвідоміших ресторанних холдингів на заході України, FESTrepublic – це одна з локацій холдингу на місці колишнього заводу Галичскло, де відбуваються фестивалі, вечірки, тематичні події тощо. Також там розташовані офіси !FEST.

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