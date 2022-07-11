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Беженец из Афганистана защищает Украину – BBC

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 03:56
Беженец из Афганистана защищает Украину – BBC - Фото
Джалал Нури (Скриншот видео BBC)

40-летний Джалал Нури был ребенком, когда ему удалось спастись от войны в Афганистане после советского вторжения в его страну в 1979 году. Теперь он защищает Украину от вторжения России. Об этом говорится в сюжете BBC.

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Как отмечается, Нури живет в Украине с 1998 года, она стала его вторым домом, где он построил новую жизнь. Перед началом войны он работа в охранной компании.

В феврале, когда Россия напала на Украину, Нури решил, что у него есть только два варианта "защищаться или умереть". Он принял участие в обороне Киева.

Сейчас он командует подразделением из 12 человек.

"Стратегия бывшего Советского Союза, или современной России, не изменилась – оккупировать страну меньшего размера, у которой более слабая армия и экономика... Я защищаю Украину, потому что это мой дом", – сказал Нури.

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Наталия Медведева
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Афганистан
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