Интернациональный легион помогает в самых горячих точках – Минобороны

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что Интернациональный легион Вооруженных Сил Украины воюет в самых горячих точках фронта. Об этом она рассказала в эфире единого телемарафона в воскресенье.

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"Интернациональный легион уже проявил себя в боях. Они участвовали в освобождении Киевской области, в том числе. Сейчас представители Интернационального легиона находятся в самых горячих точках", — сказала Маляр.

Она сообщила, что иностранных бойцов можно разделить на две категории: те, кто шел воевать с несправедливостью, и профессиональные бойцы, умеющие выполнять сложные задания.

"И сейчас, собственно, они помогают нам в горячих точках. Чтобы юридически было понятно: это часть Вооруженных Сил Украины", — подчеркнула Маляр.

По словам замминистра, заявки на вступление в Интернациональный легион продолжают поступать со всего мира, и в первую очередь Украина выбирает тех, кто имеет боевой опыт.

"Но у нас есть много других задач, которые выполняют люди без боевого опыта. К примеру, коммуникационные задачи, аналитическую работу помогают делать легионеры, которые показывают, какие стандарты коммуникаций есть на Западе", — рассказала Маляр.

Президент Владимир Зеленский объявил о создании Легиона 27 февраля на четвертый день полномасштабного вторжения России в Украину.

3 июня бойцы украинского Международного легиона подключились к обороне Северодонецка.

4 июня Интернациональный легион сообщил о гибели в боях с российскими оккупантами четырех легионеров: граждан Германии, Нидерландов, Австралии и Франции.

Андрей Водяный

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