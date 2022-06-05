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Интернациональный легион помогает в самых горячих точках – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 19:13
Интернациональный легион помогает в самых горячих точках – Минобороны - Фото
Фото: International Legion of Defense of Ukraine / Facebook

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что Интернациональный легион Вооруженных Сил Украины воюет в самых горячих точках фронта. Об этом она рассказала в эфире единого телемарафона в воскресенье.

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"Интернациональный легион уже проявил себя в боях. Они участвовали в освобождении Киевской области, в том числе. Сейчас представители Интернационального легиона находятся в самых горячих точках", — сказала Маляр.

Она сообщила, что иностранных бойцов можно разделить на две категории: те, кто шел воевать с несправедливостью, и профессиональные бойцы, умеющие выполнять сложные задания.

"И сейчас, собственно, они помогают нам в горячих точках. Чтобы юридически было понятно: это часть Вооруженных Сил Украины", — подчеркнула Маляр.

По словам замминистра, заявки на вступление в Интернациональный легион продолжают поступать со всего мира, и в первую очередь Украина выбирает тех, кто имеет боевой опыт.

"Но у нас есть много других задач, которые выполняют люди без боевого опыта. К примеру, коммуникационные задачи, аналитическую работу помогают делать легионеры, которые показывают, какие стандарты коммуникаций есть на Западе", — рассказала Маляр.

Андрей Водяный
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минобороны Анна Маляр Интернациональный легион
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