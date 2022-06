Четверо погибших в Интернациональном Легионе – француз, голландец, австралиец и немец

Интернациональный легион защитников Украины сообщил о гибели в боях с российскими оккупантами четверых легионеров – граждан Германии, Нидерландов, Австралии и Франции.

"Мы хотим запомнить и почтить наших павших братьев, которые отправились в Украину, чтобы встать в ряды храбрейших из храбрых и сражаться плечом к плечу с защитниками Украины... Они выбрали борьбу и показали врагу, что ценности свободы и демократии, которые цивилизованный мир сейчас совместно защищает, не могут быть и не будут уничтожены ракетами или снарядами", - сказано в заявлении Легиона.

"Мы хотели бы почтить память наших братьев по оружию – Рональда Вогелара, Майкла О’Нила, Бьорна Бенджамина Клависа и Вильфрида Блеррио. Нет слов, чтобы выразить нашу благодарность за их службу и величайшую жертву. Это невоспетые герои, которые пришли сюда, чтобы защитить ценности, в которые они верили, и противостоять тирании".

Заявление заканчивается словами "Glory to Ukraine! And glory to her heroes!"

Ранее AFP сообщало, что гражданин Нидерландов Рональд Вогелар был похоронен 21 мая в Харькове. По словам сослуживцев, он погиб несколькими днями ранее при артобстреле.

Гибель гражданина Австралии ранее подтвердил представитель министерства иностранных дел страны, в местной газете было названо его имя - Майкл Чарльз О'Нил.

3 июня официальные лица Франции подтвердили, что французский доброволец погиб в бою в Харьковской области в результате артобстрела.

Президент Владимир Зеленский объявил о создании Легиона 27 февраля, на четвертый день полномасштабного вторжения России в Украину.

3 июня бойцы украинского Интернационального легиона подключились к обороне Северодонецка.

Сергей Бережной

