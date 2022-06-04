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Четверо погибших в Интернациональном Легионе – француз, голландец, австралиец и немец

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 17:50
Четверо погибших в Интернациональном Легионе – француз, голландец, австралиец и немец - Фото
Интернациональный Легион защиты Украины - International Legion of Defense of Ukraine (ILDU)

Интернациональный легион защитников Украины сообщил о гибели в боях с российскими оккупантами четверых легионеров – граждан Германии, Нидерландов, Австралии и Франции. 

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"Мы хотим запомнить и почтить наших павших братьев, которые отправились в Украину, чтобы встать в ряды храбрейших из храбрых и сражаться плечом к плечу с защитниками Украины... Они выбрали борьбу и показали врагу, что ценности свободы и демократии, которые цивилизованный мир сейчас совместно защищает, не могут быть и не будут уничтожены ракетами или снарядами", - сказано в заявлении Легиона.

"Мы хотели бы почтить память наших братьев по оружию – Рональда Вогелара, Майкла О’Нила, Бьорна Бенджамина Клависа и Вильфрида Блеррио. Нет слов, чтобы выразить нашу благодарность за их службу и величайшую жертву. Это невоспетые герои, которые пришли сюда, чтобы защитить ценности, в которые они верили, и противостоять тирании".

Заявление заканчивается словами "Glory to Ukraine! And glory to her heroes!"

Ранее AFP сообщало, что гражданин Нидерландов Рональд Вогелар был похоронен 21 мая в Харькове. По словам сослуживцев, он погиб несколькими днями ранее при артобстреле.

Гибель гражданина Австралии ранее подтвердил представитель министерства иностранных дел страны, в местной газете было названо его имя - Майкл Чарльз О'Нил. 

3 июня официальные лица Франции подтвердили, что французский доброволец погиб в бою в Харьковской области в результате артобстрела.

Читайте также: 40 000 заявок со всего мира. Как устроен украинский Интернациональный легион

Сергей Бережной
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Интернациональный легион
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