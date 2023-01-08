Беженцы из Украины в Румынии смогут пять дней бесплатно пользоваться транспортом
08.01.2023, 20:52
Иллюстративное фото (Фото - EPA)
В Румынии для беженцев из Украины могут сделать бесплатным весь общественный транспорт на первые пять дней пребывания в стране. Об этом сообщает Digit24.ro.
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Министерство транспорта и инфраструктуры Румынии инициировало предоставление разрешения иностранным гражданам и лицам без гражданства, въезжающим в Румынию из Украины, бесплатный проезд железнодорожным и автомобильным транспортом в течение первых пяти календарных дней пребывания в стране.
Льготу предлагается распространить на поездки от границ с Украиной и Молдовой в любые населенные пункты в Румынии или до пунктов выезда в другие государства.
Решение по этой инициативе должно принять правительство Румынии.
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