Беженцы из Украины в Румынии смогут пять дней бесплатно пользоваться транспортом

В Румынии для беженцев из Украины могут сделать бесплатным весь общественный транспорт на первые пять дней пребывания в стране. Об этом сообщает Digit24.ro.

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Министерство транспорта и инфраструктуры Румынии инициировало предоставление разрешения иностранным гражданам и лицам без гражданства, въезжающим в Румынию из Украины, бесплатный проезд железнодорожным и автомобильным транспортом в течение первых пяти календарных дней пребывания в стране.

Льготу предлагается распространить на поездки от границ с Украиной и Молдовой в любые населенные пункты в Румынии или до пунктов выезда в другие государства.

Решение по этой инициативе должно принять правительство Румынии.

1 января министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Германии Лиза Паус заявила, что считает необходимым ускорить признание украинских дипломов воспитателя детского сада.

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