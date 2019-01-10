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10.01.2019, 21:55

Бекирова госпитализируют из СИЗО Симферополя - адвокат

Бекирова госпитализируют из СИЗО Симферополя - адвокат - Фото
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"Главный вопрос, который мы поставили перед врачами: можно ли его в дальнейшем удерживать в изоляторе”, - сказал адвокат

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Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова на неделю госпитализируют в больницу имени Семашко в оккупированном Симферополе для медицинского обследования. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил его адвокат Ислям Велиляев.

Сегодня подконтрольный Кремлю суд в Крыму отказал в удовлетворении апелляции об изменении меры пресечения Бекирову, который является инвалидом первой группы.

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Адвокат активиста в ходе судебного заседания настаивал, что Бекиров находится "на грани жизни и смерти", из-за ухудшения его состояния в СИЗО вследствие ампутации ноги.

По словам Велиляева, на понедельник согласован вывоз Бекирова в больницу для проведения комплексного медицинского обследования.

"Его должны на неделю оставить в отделении эндокринологии. Главный вопрос, который мы поставили перед врачами: можно ли его в дальнейшем удерживать в изоляторе”, - сказал адвокат.

Он также отметил, что во время заседания суда о продлении ареста Бекирову защита предоставила справку от лечащего врача из Генической райбольницы Херсонской области, в которой “четко расписаны все его заболевания”.

“Он пожилого возраста и с “букетом” тяжелых заболеваний. Мы предоставили пакет документов, подтверждающих, что у него отсутствует правая нога, есть сахарный диабет, проведено шунтирование сердца и 16 декабря планировалось его стентирование”, - сказал Велиляев.

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Теги: Крым, аннексия, активист, инвалидность, эдем бекиров
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