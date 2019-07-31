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Бекирова принуждают заявить: "Меджлис готовил теракты" - Чубаров

Бекирова принуждают заявить: "Меджлис готовил теракты" - Чубаров - Фото
Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
31.07.2019, 15:43

"То есть, идет не просто пытка из-за его физического состояния, а ультиматум, где на кону жизнь человека", - говорит нардеп о действиях оккупантов

Украинскому политзаключенному во временно оккупированном Россией Крыму Эмиру Бекирову предлагают оклеветать руководство Меджлиса крымскотатарского народа, обвинив их в подготовке теракта на полуострове. Об этом на брифинге заявил глава Меджлиса, народный депутат Рефат Чубаров.

По его словам, вчера к Бекирову впервые за неделю попал адвокат, который передал, что здоровье политзаключенного ухудшается и время от времени становится критическим.

"Там ситуация очень простая. Ему говорят: "Дай показания о том, что тебя использовали Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев, Ленур Ислямов, что они готовили террористический акт в Крыму - и все у тебя будет хорошо", - подчеркнул Чубаров.

12 декабря 2018 года российские оккупанты задержали Бекирова, 1961 года рождения, на въезде в Крым. Ему вменяют "передачу взрывоопасных веществ". Мужчина - житель поселка Новоалексеевка в Херсонской области, в Крым он ехал для посещения 78-летней матери и родственников.

У Бекирова - сахарный диабет и первая группа инвалидности. Он нуждается в ежедневной медицинской помощи. Его удерживают в Симферопольском СИЗО. Он пригрозил объявить голодовку, если его дело переведут для рассмотрения в суд Красноперекопск.

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меджлис Рефат Чубаров
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