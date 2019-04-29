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29.04.2019, 19:10

Тяжелобольной политзаключенный Бекиров хочет начать голодовку

Тяжелобольной политзаключенный Бекиров хочет начать голодовку - Фото
Эдем Бекиров (фото - скриншот видео)

По мнению адвоката, политзаключенный не выдержит голодовки

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Политзаключенный Эдем Бекиров, у которого сахарный диабет и первая группа инвалидности, намерен начать голодовку, сообщил в Facebook его адвокат Ислям Велиляев.

Бекиров незконно удерживается в российском СИЗО.

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"К этому привело, по сути, неправомерные поведение сотрудников СИЗО. Так, на протяжении более десяти дней, сотрудники медчасти СИЗО, вводят Бекирову инъекцию инсулина, без измерения уровня сахара в его крови (!!!). Родственники неоднократно пытались передать экспресс-тесты для измерения сахара, однако сотрудники мед.части СИЗО, всячески их не принимают под разными предлогами", - заявил правозащитник.

Он подчеркивает, что это может привести к необратимым последствиям, вплоть до летального исхода.

Адвокат также сообщил, что при последней встрече с Бекировым, его лицо было отекшее покрыто бурыми пятнами. "Он с трудом передвигался, его мучает отдышка, постоянные боли в левой стороне груди", - добавил Велиляев. По его мнению, политзаключенный не выдержит голодовки.

12 декабря прошлого года российские оккупанты задержали Бекирова на въезде в аннексированный Крым.

Бекиров, 1961 года рождения, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников.

В феврале Евросоюз в очередной раз потребовал освободить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Он нуждается в ежедневной медицинской помощи.

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Теги: политзаключенный, голодовка, эдем бекиров
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