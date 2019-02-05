Денисова: Россия врет о состоянии здоровья наших политзаключенных

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Крымскотатарский политзаключенный Эдем Бекиров в России находится в сверхкритическом состоянии здоровья. Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала у себя в Facebook.

"Состояние здоровья Эдема Бекирова сверхкритично. Об этом сообщила его дочь Элеонора. В то же время, по информации, которую я получила от советника президента РФ… Михаила Федотова, состояние здоровья политзаключенного удовлетворительное", - написала Денисова.

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Бекиров имеет целый ряд опасных заболеваний, которые могут только ухудшиться в условиях СИЗО, напомнила она.

"...я еще раз убеждаюсь, что информации, поступающей из писем РФ, нельзя доверять. РФ скрывает истинное положение гражданина Украины и таким образом нарушает права человека", - подчеркнула омбудсмен.

Ранее Евросоюз призвал Россию немедленно освободить Бекирова, задержанного 12 декабря прошлого года после въезда в оккупированный Россией Крым.