ЕС призвал Россию освободить Гриба и Бекирова

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Евросоюз ожидает, что Россия немедленно освободит украинского политзаключенного Павла Гриба и предоставит ему доступ к надлежащей медицинской помощи. Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Павла Гриба, человека с инвалидностью, 20-летнего гражданина Украины, похитили 24 августа 2017 г. в Беларуси и задержали российские власти без явных обвинений. Европейский союз ожидает, что он будет немедленно освобожден и получит доступ к необходимому специальному медицинскому лечению", - напомнила пресс-секретарь.

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ЕС также требует предоставить украинским врачам доступ к Грибу, как того требует недавний приказ Европейского суда по правам человека.

Евросоюз требует освободить и крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, задержанного 12 декабря прошлого года после въезда в оккупированный Россией Крым. Бекиров также нуждается в ежедневной медицинской помощи, добавила Косьянчич.

Ранее отец Павла Гриба Игорь сообщил, что сына появились симптомы болезни Альцгеймера.

В августе 2017 года 19-летнего Павла Гриба похитили и переправили в СИЗО Краснодара. Российские власти обвиняют его "в подготовке теракта на территории РФ".

По материалам сфабрикованного дела, в период с марта по май 2017-го, находясь в Украине, Гриб якобы переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Российские следователи утверждают, что украинец "убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года". По их версии, после теракта подсудимый "рекомендовал школьнице покинуть Россию".