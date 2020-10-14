Беларусь недовольна указом Зеленского о привлечении беларуских IT-специалистов

Послу Украины в Беларуси вручили ноту, указ президента назвали недружественным шагом

Министерство иностранных дел Беларуси вручило послу Украины Игорю Кизиму ноту из-за подписания президентом Владимиром Зеленским указа о привлечении беларуских IT-специалистов. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

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В МИД РБ заявили, что указ "нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь".

Указ, считает беларуская сторона, подрывает доверие в двусторонних отношениях и идет в разрез с договором о дружбе между странами и межправительственными соглашениями о торговле, безвизовых поездках и трудовой деятельности граждан обеих стран, работающих за пределами своих государств.

Беларусь оставляет за собой право на ответные меры по защите национальных интересов, говорится в сообщении МИД РБ.

Денис Юдин

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