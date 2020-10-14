Беларусь недовольна указом Зеленского о привлечении беларуских IT-специалистов
Послу Украины в Беларуси вручили ноту, указ президента назвали недружественным шагом
Министерство иностранных дел Беларуси вручило послу Украины Игорю Кизиму ноту из-за подписания президентом Владимиром Зеленским указа о привлечении беларуских IT-специалистов. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.
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В МИД РБ заявили, что указ "нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь".
Указ, считает беларуская сторона, подрывает доверие в двусторонних отношениях и идет в разрез с договором о дружбе между странами и межправительственными соглашениями о торговле, безвизовых поездках и трудовой деятельности граждан обеих стран, работающих за пределами своих государств.
Беларусь оставляет за собой право на ответные меры по защите национальных интересов, говорится в сообщении МИД РБ.
- 4 сентября Министерство цифровой трансформации запустило информационный портал для беларуских IT-специалистов, которые переезжают в Украину.
- 29 сентября сообщалось, что беларуская IT-компания PandaDoc открывает офис в Киеве и уже активно ищет инженеров, сейлзов, маркетологов.
- В тот же день сообщалось, что Минэкономики упростило процедуру иммиграции для иностранных IT-специалистов.
- 4 октября Зеленский подписал указ, который упрощает миграционные процедуры для IT-специалистов из Беларуси.
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