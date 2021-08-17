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Беленюк стал старшим лейтенантом, Таран вручил ему наградной пистолет: фото

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2021, 19:32
Беленюк стал старшим лейтенантом, Таран вручил ему наградной пистолет: фото - Фото
Фото: Минобороны

Народный депутат от Слуги народа и олимпийский чемпион Жан Беленюк получил воинское звание старшего лейтенанта и наградной пистолет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Сегодня, 17 августа, в Минобороны провели торжественное собрание армейских чемпионов и призеров Олимпиады 2020, которая проходила в Токио.

Министр обороны Андрей Таран поздравил золотого медалиста Беленюка с получением очередного воинского звания "старший лейтенант" и вручил ему наградной пистолет ПМ.

Беленюк выступает в борьбе греко-римского стиля, он стал единственным украинским спортсменом, завоевавшим золото на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

Украина впервые с 1996 года получила золотую награду в греко-римской борьбе.

Жан Беленюк – четвертый борец в истории Украины с олимпийским "золотом" в этом виде спорта.

Читайте также колонку Беленюка на LIGA.net: Украина на Олимпиаде-2020: мои выводы. Спойлер – поразили не только победы и награды

Наталия Медведева
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Жан Беленюк Андрей Таран
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