Беленюк стал старшим лейтенантом, Таран вручил ему наградной пистолет: фото

Народный депутат от Слуги народа и олимпийский чемпион Жан Беленюк получил воинское звание старшего лейтенанта и наградной пистолет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Сегодня, 17 августа, в Минобороны провели торжественное собрание армейских чемпионов и призеров Олимпиады 2020, которая проходила в Токио.

Министр обороны Андрей Таран поздравил золотого медалиста Беленюка с получением очередного воинского звания "старший лейтенант" и вручил ему наградной пистолет ПМ.

Беленюк выступает в борьбе греко-римского стиля, он стал единственным украинским спортсменом, завоевавшим золото на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

Украина впервые с 1996 года получила золотую награду в греко-римской борьбе.

Жан Беленюк – четвертый борец в истории Украины с олимпийским "золотом" в этом виде спорта.

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Наталия Медведева

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